台聚(1304)今(9)日舉辦法人說明會，古雷大型投資案也為市場相當關注的焦點，總經理王克舜受訪時表示，儘管大陸經濟狀況保守，但古雷石化一貫廠的量產時程還是預計會落在2020年下半年，目前台聚的投資上限訂在80億元，若加上同集團的亞聚，整體投資預計會以140億元為上限；此外，他也說到，由於整體經濟存在的不確定風險高，故急單或是短單也特別明顯，而該類似訂單的特徵就是「價格高」，目前台聚接單上已經有明顯的感受。

台聚集團為古雷石化廠最大投資股東，現階段進展上，長週期設定訂購完成率已經達98%以上，次週期設備訂購完成度也已經達到87%以上，大宗通用物資已全數發放招標，招標完成率達到99%。

總經理王克舜表示，目前古雷的總投資金額和原先規劃差不多，只是多了新的投資者參加，也顯示出古雷案的潛在商機是具有吸引力的，整個古雷一貫廠的投資規模約落在300億元人民幣左右，台聚維持股東會先前的決議，投資上限為80億元，同集團的亞聚(1308)則是以60億元為投資上限，也就是說，整個台聚集團的總投資金額上限為140億元。

目前大陸市場受到受到與美國關係緊張衝擊，整體經濟狀況保守，王克舜直言，現在全球市場最大的變數就是「不確定」性，但他也強調，古雷的投產時程表還是照原定計劃一樣落在2020年下半年。

另外一方面，王克舜談到，受到全球不確定性升高影響下，最明顯的就是造成市場原料需求降低，下游廠也普遍位於低庫存，不願意拉高庫存，但另外一方面，在庫存低的狀況下，市場就會出現很多急單或是短單，而急單或是短單的有一個普遍的現象，就是「價格高」，目前台聚已經明顯感受到這樣的狀況。

(時報資訊)