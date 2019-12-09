國光生技(4142)11月營收為1.89億元，年增34.42%，前11月營收10.25億元，年增27.34%。法人指出，國光生技今年取得泰國流感藥證、執行大陸四價流感臨床試驗等，營運成果顯著，今年公費四價流感疫苗400多萬劑標案中目前已達成超過50%的出貨進度，第四季在高毛利產品出貨的趨動下，國光生技全年度損益仍將是市場的觀注焦點。

對於今年公費流感疫苗施打時間延後且分三批接種，引起國人擔憂數量不足恐慌，國光生技說，衛福部疾管署日前已澄清聲明請民眾勿信謠言，並強調已於11月初擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施，只要是發燒症狀等類流感患者，且家人、同事或同班同學發生類流感，經醫師處方可迅速取得公費抗病毒藥物。

國光生技受惠美系客戶訂單出貨完畢、重組蛋白四價流感疫苗等在歐美市場上市，推升第3季營運表現，單季稅後純益1.1億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益0.31元，為掛牌以來首度單季轉盈，並推升每股淨值回復至票面10元以上，證交易所及櫃買中心依據相關規定，恢復國光生技信用交易資格，自11月22日起得融資融券交易。

(時報資訊)