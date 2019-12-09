據最新實價資料顯示，國內地標商辦國泰置地廣場今年有四筆實價紀錄，結果租金連四筆都站上每坪4000元以上，統計國泰置地廣場近五年的實價揭露租金變化，租金行情已經是連續4年走揚，北市辦公室租金仍維持上漲趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國泰置地在2015年景氣欠佳時，曾出現最低實價租金出現每坪不到3000元的紀錄，但隨景氣復甦A辦市場空置率快速下滑，近三四年實價租金一路上漲，目前信義區內的商辦三大指標101大樓、國泰置地廣場、南山廣場，每坪4千元以上的租金行情已經成為常態，連帶出現一些外溢效應，其他商圈的商辦也出現租金與價格比較上漲的效應。

統計資料顯示，國泰置地每年的實價租金從2015年的3256元，2016年的3312元，一路上漲到2017年的3502元，2018年的3693元，今年更直接衝破4千元，達到4330元，信義計劃區內的頂級A辦，每坪4000元以上的租金行情已經從天花板價格，變成一般行情價。

全球資產統計發現，近期許多辦公大樓租金刷新自己新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情，承租方的背景也和以往有些差異，包括有來自科技、新創、共享辦公等業種。辦公室上漲趨勢也出現外溢效果，包括信義世貿、松江南京、敦北民生及敦南商圈都有明顯上漲趨勢，甚至是出現在捷運共構的辦公室或者地上權標售，都見到租金上漲或業者積極搶進的狀況。

(時報資訊)