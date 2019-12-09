台灣5G競標在即，不只是速度的升級，更是拚創新、拚應用的數位大戰，亞太電(3682)自去年起推動「亞太電信5G創育加速器」計畫，扶植5G新創發展，透過跨領域合作，加速5G智慧應用業務發展，第二期「亞太電信5G創育加速器」計畫於今年第四季展開，繼日前往芬蘭、泰國挖掘海外潛力獨角獸，今(9)日在台舉辦招募說明會，攜手亞洲共享辦公空間領導品牌JustCo，提供免費創育空間，讓新創團隊可透過此空間進行交流，並在經濟部政府單位指導下，攜手創業資源平台e27、識富天使會，鏈結國際資源，共創政府、企業及新創三贏局面。

經濟部指出，中小企業去年銷售表現優於以往，創業數量逐年成長，新創產業為台灣發展5G、人工智慧、物聯網，邁向數位轉型其中一大核心關鍵，但同時台灣新創環境也面臨市場規模較小、團隊發展速度慢、缺乏商業模式及國際資源等問題。

亞太電在經濟部指導下，於去年啟動第一期5G創育加速器計畫，成功協助德國新創團隊「喜德科技」與「愛駒資訊股份有限公司」，導入相關技術整合車聯網應用，並加速朝向商用服務邁進，另外，第二期申請計畫目前已開跑，報名狀況踴躍，明年初將進行培訓計畫，安排入選團隊向潛在投資者及合作夥伴展演最新應用，未來將有機會與亞太電信及投資夥伴商業合作，亞太電期盼透過母雞帶小雞方式，整合資通訊優勢，提供5G實驗網測試場域、台北與東南亞JustCo免費創育空間、創業發展相關訓練課程、投資媒合等資源，以期快速孕育5G通訊應用服務新創企業進入市場。

全球共享經濟發燒，產值預估至2025年將可衝破3350億美元，國際頂級辦公空間品牌看好台灣科技創新熱潮，前仆後繼來台設點，打造資源共享的垂直聚落，將不同國家的創意工作者匯聚在一起，提升大型企業與新創團隊之間的互動與合作，讓新創在資金、人才、技術、市場等四大創業元素上，有更多發揮的交流空間。

亞太電5G加速器此次入駐亞洲共享辦公空間領導品牌JustCo，除提供第一期團隊更豐富資源外，同時也是第二期團隊後續培訓期間的強力後盾，盡享免費創育空間，即時與國際交流，接軌創新零時差，更攜手加速器合作伙伴識富天使會、創業資源平台e27，相互提供適合資源、人才、投資媒合等跨領域合作，協力促成密切商務媒合與交流，共同活絡新創生態圈，加速5G智慧應用業務發展。

(時報資訊)