陳冠樺展示養蜂成果。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

陳冠樺在三峽有木里樂谷橋開設蜂蜜咖啡館。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

陳冠樺連續3年獲得全國蜂蜜品質評鑑獎。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

今年38歲的陳冠樺原從事科技業，3年前放棄百萬年薪，接手家族養蜂事業，不僅連續3年獲得全國蜂蜜品質評鑑頭等獎，是歷來最年輕連續得獎者，代表新北市遠赴深圳參加2018創意生活節展售會，用自己的蜂蜜、蜂膠及蜂王乳拓展外交，推廣台灣農業技術與產品，目前在三峽有木里樂谷橋旁開設蜂蜜咖啡館，蜜香芬芳洋溢於三峽山間。

陳冠樺畢業於龍華科技大學機械系，原本在科技業擔任研發工程師，擁有優渥收入，然而長期超時工作導致積勞成疾，加上不捨母親獨自一人管理蜜蜂，毅然放下百萬年薪，與母親一同接手由祖父傳承下來的養蜂事業。

為了精進自己的第二「專長」，陳冠樺特地到宜蘭大學攻讀生物科技碩士學位，研究蜜蜂的食物如何影響蜂蜜品質，更在世界及亞洲養蜂大會上發表論文，此外他也隨著農業局遠赴深圳，代表新北市參加2018台灣創意生活節展售會，用自己的蜂蜜、蜂膠及蜂王乳拓展外交，推廣台灣的農業技術與產品。

陳冠樺經營的「蜂樺蜂蜜專賣店」，藏身於三峽有木里樂谷橋附近，雅緻的建築與附近閑靜的山景融為一體，進門後便聞到陣陣蜂蜜清香，不只賣蜂蜜，假日時還變身為咖啡館，店裡溫暖的色調及悠閒的氣氛，令人忘卻都會的紛擾。

陳冠樺強調「讓農產品從產地直達餐桌」，這裡的招牌商品「蜂蜜拿鐵」、「花粉鬆餅」與「蜂蜜柚子蘋果茶」等，都是他利用自己生產的蜂蜜研發新料理，來到三峽登山的途中不妨停下腳步，到這裡品嚐一份鬆餅與一杯好咖啡，以及一位蜂農的用心。

陳冠樺分享，養蜂生活並不容易，要隨開花季節的變化將蜂箱四處遷徙，目前陳冠樺的蜂箱遍布三峽、龍潭、大溪等地，找到合適地點之後還要與地方居民打好關係，協調借用土地放置蜂箱，也要擔心蜂箱遭竊及氣候變遷等問題，相當辛苦，但陳冠樺還是堅持在這條家族走過的路上繼續打拼，傳承家族的事業。

農業局表示，陳冠樺連續三年獲得全國蜂蜜品質評鑑頭等獎，農業局積極輔導新農漁民投入農業生產，從生產、銷售通路、包裝行銷規畫一站式輔導措施，協助農友打開線下及線上通路，開創農友至國內外展售機會。

(中時 )