台中市議會定期會9日持續市政總質詢議程，市議員鄭功進在與同黨議員林祈烽、施志昌聯合質詢時指出，109年新聞局的預算，台中國際動漫博覽會僅剩六成五不到，動漫之都城市意象甚至砍對折，僅增列100萬輔導本土優質漫畫人才費用，補助國內漫畫家作品製作及行銷，一來一往跟今年比還縮水200萬。

新聞局長黃國瑋說，今年動漫活動包括台中國際動漫博覽會、動漫之都城市意象等，還有動漫博覽會先導活動－漫畫論壇及工作坊都獲得各界好評，明年也將再增加漫畫的百萬補助，雖然明年度漫畫的整體預算看起來不如今年，但市府已爭取文化部400萬元的相關補助，若與今年一樣得到全額支持，兩個年度的漫畫投注經費約僅差2萬元。

鄭功進指出，今年臺中市政府與鳥取縣合辦的漫畫王國比賽，也如曇花一現，不僅明年毫無相關規畫，今年度的得獎作品也「被消失」，更遑論原先規畫為漫畫家駐村的第四市場，更是零進度。明年水湳的中台灣電影中心即將設立「國家級漫畫博物館」，打造臺中市動漫城市難道只是夢一場？

鄭功進建議，市府新聞局，應重視本土動漫產業發展，早日出版屬於臺中的在地漫畫故事，同時也應持續與鳥取縣、愛知縣等以動漫元素聞名的姊妹市加強交流出版，不應單純比賽比完，得獎的作品，卻沒有持續完成及出版的獎勵管道。

黃國瑋強調，與鳥取縣合辦的漫畫王國比賽，前3名作品今年2月至4月已刊登於新聞局網站，並曾於優化公車站實體展示；而第四市場目前已協助勞工局規劃，以青創多元產業並加入漫畫元素活絡當地發展，新聞局也持續將議員及民間意見轉給勞工局參考。

(中時 )