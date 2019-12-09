台中市南屯國小舉行121周年校慶運動會，幼兒園的baby shark和低年級的健康操，帶動全場高潮。（南屯國小提供／黃國峰台中傳真）

台中市南屯國小舉行121周年校慶運動會，校長蔡承憲與同學們在臉上貼滿紋身貼紙。（南屯國小提供／黃國峰台中傳真）

南屯國小舉行121周年校慶運動會，在舞獅鼓陣精彩的表演中開啟序幕，校方也發給每位學童一張寫著「121」的紋身貼紙，讓孩子共通語言是「你今天紋身了嗎」？競賽活動，加油、歡呼聲不斷，讓冷冷的天氣中，熱力四射。

創校121年的南屯國小上周五舉行校慶運動會，因下雨，全校移往五育館活動中心參與運動盛事，而注入食農元素、結合素養導向課程，展現南屯2.0版的教育生態再進化的「Little Farm犁頭農場」也因而暫停，不過雖然如此，全校師生仍然熱情不減。

濕冷的天氣中，舞獅鼓陣精彩的表演打頭陣，迎賓舞中紅白彩球在小小舞者舞動中閃耀奪目，象徵校運昌隆，幼兒園的baby shark和低年級的健康操，帶動全場高潮，連台上長官、來賓與家長也跟著舞動身體，大家一起運動身體好。

各年級的各類趣味競賽，讓孩子們從團隊合作中更加深了孩子間情感，運動會不只校內學生參與，里民志工、家長、老師們也在參與趣味競賽中，爆出了無數火花，不論參與者或加油者都卯足全力，就在此起彼落的加油聲中，整個學校洋溢著、青春、歡笑聲，也凝聚了向心力。

(中時 )