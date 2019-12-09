為提倡減塑、守護海洋，海科館請出人魚姊姊來講故事，引起許多大小朋友的關注，現場來賓透過從人魚姊姊所講的故事中，來學習到減塑及保育的重要知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

為提倡減塑、守護海洋，海科館請出人魚姊姊來講故事，引起許多大小朋友的關注，現場來賓透過從人魚姊姊所講的故事中，來學習到減塑及保育的重要知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

為提倡減塑、守護海洋，海科館請出人魚姊姊來講故事，引起許多大小朋友的關注，現場來賓透過從人魚姊姊所講的故事中，來學習到減塑及保育的重要知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

為提倡減塑、守護海洋，海科館請出人魚姊姊來講故事，引起許多大小朋友的關注，現場來賓透過從人魚姊姊所講的故事中，來學習到減塑及保育的重要知識。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

為提倡減塑、守護海洋，海科館請出人魚姊姊來講故事，引起許多大小朋友的關注，現場來賓除了透過從人魚姊姊所講的故事中，來學習到減塑及保育的重要知識外，更有不少遊客現場體驗裝扮成「人魚」的活動，一圓成為美人魚的夢想，海科館表示，人魚姊姊說故事暨減塑海洋保育教育活動，透過故事帶領民眾認識海洋生態及居住環境所面臨的危機，不僅成功引導小朋友如何從生活習慣上，減少對「塑膠製品」的依賴，更讓海洋生物及生態環境免受到危害。

海科館指出，人魚姐姐說故事系列活動包含「塑膠垃圾汙染與動物危機」、「減塑生活」及「人魚裝介紹與穿戴體驗」等三大單元，其中最特別的是人魚裝的穿戴體驗，由被廢棄的漁網、橡膠回收後並製成環保人魚裝，讓小朋友可以從各個單元的活動了解海洋教育，並培養從小由生活中學習善待環境，保護所居住與成長地方的態度。

海科館表示，響應活動的遊客絡繹不絕，所規劃的人魚裝的cosplay，不只看得到許多可愛的「小人魚」，現場更有「爸爸抱美人魚媽媽」的溫馨橋段發生，海科館特別提醒民眾，12月14日將會是人魚姊姊說故事的最終場，說故事課程僅採現場報名，配合人魚裝的尺寸，人魚裝cosplay則以國小1年級至4年級身型為宜，現場活動報名地點為海科館主題館「兒童廳」櫃台，向隅的民眾可把握機會。

(中時 )