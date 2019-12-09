捷運民生汐止線第二期今天召開第二次環評專案小組初審會議，會中委員認為開發單位應檢討計畫沿線地下水位實際監測的可行性，強化土壤液化潛勢分析，補充工程沿線明挖覆蓋及潛盾等工法的施作位置及範圍。

會中，開發單位表示，因民生汐止線沿線不易鑿井，無法直接取得資料，目前資料均為使用台北市提供的資料，大多資料為距離計畫範圍50公尺至100公尺；但環評委員認為不足，尤其鄰近很多工程實際開挖時發現，可能地下20公分至30公分就碰到地下水位，要求應確實做好水位監測。

環評委員要求，應依最大小時排放量檢核氮氧化物等空氣污染物排放增量推估合理性；開發單位也應補充營運期間捷運沿線通風換氣設施，造成周遭環境空氣品質劣化的環境衝擊減輕措施；補充施工期間地表逕流引入雨水下水道，可能導致下水道淤積的影響評估；評估土石方運輸時段完全避開上下班、課等交通尖峰時段可行性；補充計畫沿線植栽位置、樹種及數量。

(中時 )