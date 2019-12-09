台中市文化局推出《台中鐵道的故事》繪本，新書發表會演出生動的繪本故事劇。（陳淑芬攝）

阿嬤帶著孫子參觀台中火車站的三代同堂車站，會有什麼情懷？台中市文化局邀請作家劉克襄、鐵路專家蘇昭旭擔任文史顧問，繪本撰文作家洪雅齡、畫家蔡杏元編撰《穿越山海線的思念—台中鐵道故事》一書，透過公嬤與孫子間情互動，展現台中市鐵道文化的精神及歷史發展的人文歷史。

台中火車站是全台唯一三代同堂的火車站，保存了第一代車站的機關庫遺構、第二代車站站體，第三代車站於2016年正式營運，百年的火車站建築成為珍貴歷史文化。

《穿越山海線的思念—台中鐵道故事》透過阿公阿嬤與孫子間的溫馨互動來講述台中火車站的故事，9日舉辦新書發表會，現場並演出繪本故事劇。

文化局副局長曾能汀致詞表示，火車承載了旅人們的悲歡離合及記憶中的大小故事，繪本更透過感性的回憶，講述溫暖的人情流動，而三代台中火車站發展從舊到新及未來展望，都是可貴的紀錄。他並分享火車票的起迄站名的趣味，「后里站到成功站」叫做「讓你成功」（台語）、「大慶站到台中站」叫做「慶中台大」等。

作家劉克襄指出，火車的故事即是人生的種種片段，尤其，早期的小販挑扁擔搭火車到各地販賣貨物等充滿常民生活的畫面及故事最令人感動；蘇昭旭則細述台中火車站及各條路線的發展，希望能透過《台中鐵道的故事》，將台灣鐵道文化傳承給下一代。

(中時 )