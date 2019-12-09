侯友宜體驗運動防護舒緩服務。(吳亮賢攝)

侯友宜幫現場一名女記者扛起攝影機，邀請她體驗服務。(吳亮賢攝)

侯友宜當起攝影記者拍攝。(吳亮賢攝)

位於新莊的第二間「新北運動聚點」10日起開始試營運，新北市長侯友宜今(9日)下午特別到場開箱體驗，過程中他突然幫現場的一名女記者扛起攝影機，邀請她體驗聚點中獨具特色的運動防護舒緩服務，侯友宜更俏皮地說，「我來幫你拍個360度環景」，逗得現場歡笑連連。

新北運動聚點NO.2「運動易利站新莊店」，由新北市勞工活動中心餘裕空間改造而成，引進民間專業團隊，主打運動防護新觀念，侯友宜今下午到場後，先與舞蹈網紅Max老師一起大跳防護操，隨後由國體大的運動防護團隊進行運動防護舒緩服務，體驗聚點的專有特色。

過程中，防護員使用俗稱「花生球」的筋膜舒緩球幫侯友宜按摩腰部、肩頸，只見侯友宜坐在椅子上雙眼微閉，直呼「非常舒服」，隨後他突然起身表示，「攝影記者非常需要」，便幫身旁的女記者扛起攝影機，邀請她坐下體驗，侯友宜還架式十足地說要拍360度環景，令現場媒體都忍不住偷笑。

侯友宜表示，新北市16座國民運動中心明年將建置完成，考量市民運動場館需求，整合都會區空間後，進一步推出運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為名打造新北運動品牌，除了體適能中心、韻律教室及飛輪教室為主外，每個聚點都有各自的特色，目標4年至少16處，讓市民隨時可以找到運動的好地方。

運動易利站執行長楊子興表示，除了擁有運動習慣外，更希望每位民眾都能有運動防護概念，因此特別與國體大合作，規劃2間運動防護室，打造一條龍式運動防護服務，即日起至14日試營運期間，民眾可免費使用體適能中心，未來也會推出公益銀髮時段及多元課程，歡迎各年齡層的民眾都能前來運動。

(中時 )