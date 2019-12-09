『2019鵝肉廚神爭霸賽』學生料理比賽， 2019年12月6日於醒吾科大舉行。中華民國養鵝協會為了鼓勵青年學子運用創意及所學技藝，選用台灣在地鵝肉食材出發，研發獨創鵝肉料理或獨特烹飪方法，以「鵝的全身都是寶」為主題，廣召全台灣優秀餐飲系所學生來組隊報名參加，最後獲得冠軍的是南開科大的洪駿赫和許方慈，他們以「八寶澄塔香御鵝」獲得2019鵝肉廚神殊榮，還抱回萬元獎金，獲得名廚評審團們一致肯定。

鵝肉料理新廚神由八寶澄塔香御鵝奪下冠軍。(醒吾科大提供)

這項鵝肉廚神料理競賽，選手們需在九十分鐘內完成料理作品，過程中兩人為一組的學生選手們，熟練分工進行備料調理與鵝隻分切處理工作，在比賽烹調過程進行中，由高雄福華大飯店餐飲部行政總主廚-楊政霖領軍的評審團們，不時穿梭在各組巡視了解選手們的熟練程度。

南開科大洪駿赫同學為鵝肉料理八寶澄塔香御鵝進行最後擺盤裝飾。(醒吾科大提供)

東南科大的紀佳嫻結合水果與鵝肉的咊覺對比，創作嫩煎鵝胸佐花生蘋果醬。(醒吾科大提供)

決賽評審團特地邀請到洪福龍(台北萬豪酒店宴客樓主廚)、楊政霖(高雄福華大飯店餐飲部行政總主廚)及梁振業(橋頭麻辣鍋負責人)三位擔任決賽評審，一同來評選年輕世代挑戰鵝肉料理廚神的創意與烹調專業。

評審團特地邀請到洪福龍(台北萬豪酒店宴客樓主廚)、楊政霖(高雄福華大飯店餐飲部行政總主廚)及梁振業(橋頭麻辣鍋負責人)三位擔任決賽評審。(醒吾科大提供)

頒獎時，決評審長楊政霖總主廚表示，很高興今天參賽學生，都有將鵝的食材做最完善利用，比如說利用鵝油和骨頭，充分展現本次比賽主題特色，此外，他代表評審團針對參賽學生料理的建議，第一口味上本次作品普遍都偏淡，可以嘗試大膽一點在調味方面，如使用鵝油為基底後續加入香油不可蓋過本味；第二挑選擺盤的盤子，必須要精心挑學要具備美學概念，建議多上網觀摩和實作練習，最後提醒把每次在國內比賽都當作出國比賽一樣，期許每位參賽者都是未來的台灣之光。

(中時電子報)