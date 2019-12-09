屏東蘇姓男騎士酒後行經里嶺大橋，不慎追撞蔣姓男子騎乘的腳踏車、摔車倒地受傷，五天後竟傷重不治。一審法官認為，蔣男夜間騎乘未安裝燈光示警裝置，導致車禍發生須負部分責任，依過失致死罪判7月。蔣男不服上訴遭駁回，判刑7月定讞。

去年12月13日傍晚，蔣男自高雄佛光山騎乘腳踏車返家，沿屏東縣里港鄉里嶺大橋由西往東方向騎乘時，被酒駕的蘇男自後方追撞。當時蘇男則經一旁熱心騎士通報救護車送醫急救，五天後因頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血而中樞衰竭死亡。

蔣男涉及肇事逃逸部分，經屏東地檢署檢察官判定不起訴。蘇男酒後騎車，又未注意車前狀況，認定涉嫌公共危險罪，但因他已死亡，依法處分不起訴。

一審法官依公路總局高雄區監理所屏澎區車輛行車事故鑑定報告指出，案發當時天候晴、夜間有照明、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物，視距良好，蘇男酒後騎車、未保持隨時可以煞停之距離為肇事主因，但蔣男夜間騎腳踏車未裝置燈光、反光裝置等安全設備，提醒後方車輛注意，為肇事次因。

此外，案發後蔣男未與蘇男家屬和解，加上未安裝燈光示警後方騎士之肇責，屏東地院判處有期徒刑7月。二審高雄高分院法官認為，原審認事用法並無不妥，判決上訴駁回並定讞。

(中時 )