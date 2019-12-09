陸美貿易戰前途不明，傳聞北京下令政府機關在3年內替換掉外國製的電腦設備和軟體，藉此反擊美國限用大陸科技產品的禁令。不過日媒指出，在貿易戰角力持續情況下，美方尚有至少兩項終極武器未使用，分別是「拒絕交易對象清單」以及「特別指定名單」。

根據《日經新聞》報導，自2016年3月至今年10月以來，已經有超過200家大陸企業被美國列入制裁「實體清單」，但比實體清單更加嚴厲的「拒絕交易對象清單」，亦即陸企被列入該清單後，美國企業便無法和裡面任何一間企業進行交易，不允許有任何例外情況，勢必受到更嚴重衝擊，以中興通訊為例，2018年就是被美方列入該名單，一度瀕臨破產邊緣。

至於「特別指定名單」，該制裁則是禁止美企及公民，與清單上的企業展開貿易或金融交易，此外，被制裁企業資產也將被凍結，例如美國今年稍早便曾考慮把華為列入該清單，一旦真的實施，華為便無法以美元完成交易，形同將其踢出美國金融體系。

另根據《路透社》報導，知情人士透露，未來美國政府可能擴大權限，阻止更多包含美國技術的外國產品供貨給陸企，據悉美國商務部正在關注「微量原則」門檻，亦即在國外製造的商品，其含有的美國產品含量規定。

(中時電子報)