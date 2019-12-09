今（9）日上午中選會舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤，其中國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政抽中2號。抽籤結果出爐，下午韓國瑜馬上在臉書邀請大家「逗陣投2號」。

「國政為人民 我2人一條心」，韓國瑜提到自己常說的「二支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」希望百姓可以靠著這兩隻箭蒸蒸日上，也希望大家正式真實的困境，要是再過著掩耳盜鈴、盲人摸象的日子，寶島也成鬼島，所以請大家給他一個機會，「記得在2020選2號，翻轉台灣！」

韓國瑜表示，民主的真諦就是去極權、還權於民，做不好就換人，而非恐嚇人民一定要投誰，投錯後還被指責，「我和台灣人民一樣有著一顆堅定追求民主的心，能成為這場君子之爭中的選手，我力當全力以赴。」

另外，韓國瑜也列出3點向老、中、青喊話，希望2020大選，「請老伴牽老伴逗陣投2號，我們這裡有最照顧老人家的長照政策！」「請爸爸牽媽媽逗陣投2號，我們這裡有最照顧小孩子的生育政策！」「請青年牽青年逗陣投2號，我們這裡有最鼓勵年輕人的創業政策！」「國政配」將牽手為人民、大家一條心！希望1月11日，選民們能將手中神聖的一票，投給2號。

2支穿雲箭！韓總統號次抽2號 「國政」改編庶民歌曲表達感言

(中時電子報)