前民進黨籍桃園市議員張肇良，被控從2010年3月起，找來人頭戶詐領議員助理費後挪為己用，7年詐領超過1000萬元，被依貪汙罪起訴，但桃園地院法官採大水庫理論，發現張7年支付助理費達1214萬元，早超過請領的金額，貪汙部分無罪，使公務員登載不實部分應執行2年10月，得易科罰金，換算只要100餘萬就不用被關，全案仍可上訴。

張肇良在父親、前國大代表張貴木陪同下，親自到場聽判，激動落淚，他感謝法官審理3年多，終於還他清白，沒有貪汙事實，針對偽文登載不實部分，將記取教訓，重新打起精神後，做好為民服務工作。

54歲張肇良曾任第16、17屆桃園縣議員和首屆市議員，去年競選連任失利，被延攬進市府擔任顧問，桃檢調發現他從2010年3月起，與服務處何姓助理、張姓清潔人員共同謀議，喊出每月5000元，要姜姓、張姓友人「掛名公費助理」，又只給助理1.2萬到4萬元，卻虛報每人月薪2萬元至5萬元，7年間共詐領1048萬7796元，被依《貪汙罪》依利用職務上機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實等罪嫌起訴，張姓清潔人員也依涉犯使公務員登載不實罪嫌起訴，何姓助理則因坦承不諱獲緩起訴。

桃園地院法官引用最高法院判例，要有挪為私用的不法意圖才會成罪，經檢視各公費助理、核對服務處的薪資明細表、薪資簽收表等證據，在檢察官起訴的期間，應該是溢領882萬餘元，但張提出議員服務處服務案件表、每日行程表、活動照片、履歷表、薪資明細表、薪資簽收表等資料，證明另有劉姓等6位助理，未被列在公費助理名單，張支付6人的薪資達1214萬餘元，已超過溢領的錢。

法官認為張肇良並未中飽私囊，不構成貪汙罪，但確實有偽造文書，依使公務員登載不實8罪，合併執行2年10月，易科罰金以1000元折算一日。張姓助理則予以緩刑3年，提供40小時的義務勞務。

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(中時 )