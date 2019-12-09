本周有幾個生肖偏財運大爆發，就讓命理專家詹惟中老師來告訴你，有哪些生肖有偏財運，還有哪些可以再加強，入選的生肖寶寶們可以去買買彩劵和刮刮樂試試手氣，說不定下個百萬富翁就是你。
屬牛的人：
屬牛者偏財指數相當高，朋友餽贈禮物、出外旅遊抽獎都能抽中，因朋友財富提升，也有機會沾光。也可以買個彩劵，可能有意外之財。
屬虎的人：
屬虎的人會有愛情的偏財，另一半或曖昧對象會送你小禮物，是個溫馨的小偏財，也可能是因戀情產生的財富。
屬龍的人：
屬龍的人會有工作上的偏財，客戶的推薦、或客戶數量的提升，都會有在工作上不錯的偏財運。
屬馬的人：
屬馬的人偏財運相當低，可能還破財，這時候可以買個財劵，做個公益。或是可以在本周買東西，好好犒賞自己讓自己去花錢消災，都可以破解偏財運低的現象。
屬猴的人：
偏財運比屬馬的人更低，正財也不行，買彩劵、賭博都不要。
屬豬的人：
有小獲利的空間，慢慢經營財富相當加分。
(中時電子報)
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