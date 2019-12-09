周一上班總是很苦悶？Google今日為台灣使用者送上了特別的 Google Doodle！為慶祝墨西哥賓果問世，特地把這款傳統遊戲數位化，讓你在線上跟朋友(或隨機湊隊)一起玩，考驗你的眼力跟反應力，看誰最眼明手快！

今日點入 Google 首頁，點選頂端的 Doodle，就會進入墨西哥賓果「Lotería」的遊戲介面。遊戲可以讓玩家選擇與線上用戶隨機湊隊，或者跟你分享連結(link)的好友一起線上玩。玩法就是每一個人會隨機分配到一組 16 張圖片的卡片，當遊戲主卡出現在你的牌組中，你就能把一顆豆子擺放在卡牌上。當你擺上豆子的卡牌組成了贏得遊戲的條件(每一次能贏得比賽的條件不一，可能是連成一條線，或者是四角的卡片要排上豆子)。當你完成了獲勝的條件，按下遊戲畫面右側的「Lotería」就算獲勝！卡牌的內容非常豐富多元，在加上辨識每一張卡牌都有時間限制，相當考驗眼力跟即時反應！

Google Doodle 墨西哥賓果「Lotería」主題的幕後創作故事

這一款墨西哥賓果，玩起來綜合了幾種流行小遊戲的特色，包含「賓果」、「釣魚」跟「UNO」。卡牌內容非常的多元，顏色也很多變，是不管大人小孩都很適合體驗的遊戲。下一回不知道該怎麼在活動中破冰嗎？不如一起玩看看 「Lotería」的 Google Doodle 吧(在 Google Doodle 官網，無論何時都能點選來玩)。

(中時電子報)