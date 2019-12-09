國民黨總統候選人韓國瑜計畫在台中舉辦50萬人造勢大會，驚動民進黨深綠票倉的台南市，蔡英文台南競選總部主委黃偉哲9日宣布，將在台南舉辦兩場大型造勢晚會，要以吸引10萬人為目標，作為全台最大場的造勢活動。

2020年總統大選抽中2號的韓國瑜，每場造勢活動都有驚人的韓粉人數相挺，最近計畫要讓百萬韓軍站出來，在台北、台中與高雄各舉辦大型選舉造勢，其中台中場更以聚集50萬人為目標。

國民黨韓軍預告造勢人數驚動民進黨，綠營打算在綠色大本營的台南市營造拚場聲勢，身兼總部主委的黃偉哲指示，將以全台最大場選舉造勢為目標，在14日與明年1月5日，各辦一場大型造勢會。

小英競總總幹事黃先柱表示，競選總部在14日下午2時30分正式成立，將在西門路四段與立賢路口舉辦成立大會與園遊會，總統府祕書長陳菊、民進黨魁卓榮泰都將到場助聲勢，希望超過2萬人參加，營造總統連任、立委全壘打的勝選氣氛。

黃偉哲指示幹部，明年1月5日還要再辦理一場全台最大造勢活動，目標希望激出10萬英粉，展現「台灣第一」的決心，與韓軍拚場。

小英競總主任潘新傳表示，台南歷年來總統大選的得票率都是台灣第一，2020年要再當火車頭，讓台南再次開出民進黨全台最高得票率。

(中時 )