鈺齊-KY(9802)11月合併營收10.53億元，創歷史同期新高，年增24.27%，前11月營收113.86億元，年增29.5%，創歷年新高紀錄。

鈺齊指出，2020年春夏季鞋款從10月起開始陸續量產出貨，隨著新舊客戶訂單增長以及集團產能持穩擴增，集團產值已逐月攀升，12月起到隔年的元月仍屬歷年春夏季鞋款出貨高峰，公司對明年運動休閒產業發展及自身營運成長動能趨勢，雙雙抱持樂觀看法。

(時報資訊)