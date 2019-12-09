《業績-其他》鈺齊前11月營收創高，明年營運仍看俏 16:482019/12/09 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鈺齊-KY(9802)11月合併營收10.53億元，創歷史同期新高，年增24.27%，前11月營收113.86億元，年增29.5%，創歷年新高紀錄。 鈺齊指出，2020年春夏季鞋款從10月起開始陸續量產出貨，隨著新舊客戶訂單增長以及集團產能持穩擴增，集團產值已逐月攀升，12月起到隔年的元月仍屬歷年春夏季鞋款出貨高峰，公司對明年運動休閒產業發展及自身營運成長動能趨勢，雙雙抱持樂觀看法。 (時報資訊) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》蘋果帶旺Q4業績，大立光、新普科、穩懋甜出汁 11:082019/12/06 財經 美系客戶拉貨 鉅明11月營收創歷史同期新高 11:112019/12/06 財經 《電子零件》5G CCL受惠者，外資維持台燿目標價155元 11:592019/12/06 財經 《航運股》11月營收登峰，捷迅飆漲停 11:592019/12/06 財經 《半導體》京元電11月營收登次高，全年獲利戰新高 12:332019/12/06 財經 《業績-航運》中菲行11月營收15.86億元，與去年同期相當 12:502019/12/06 財經 禾伸堂11月營收13.6億 月減2.03％ 15:322019/12/06 財經 打擊中火改善空汙 中市PM2.5創歷年新低 15:412019/12/06 政治 《業績-電子通路》聯強11月營收298億元，年減14％ 15:572019/12/06 財經 華新科11月營收22.6億元 月增7.47％ 16:002019/12/06 財經 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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