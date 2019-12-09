因應全球暖化，各國紛紛專注發展再生能源，國際大企業也都積極促進供應鏈使用綠電，台灣能源轉型這條路已非選擇題，而是必須要走的一條路。

人才是產業發展的最重要基石，為了培育更多電力電網人才，幫助綠能產業蓬勃成長，工研院號召產學研組成「電網學校暨人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金，近日電網學校暨人才發展聯盟公布第一屆第二次獎學金得獎名單，最高獎金為3萬元，得獎者包括來自印尼的成功大學學生穆瑞第(Muhammad Rizaldy)、台科大碩士韋宏達、中山大學學生林映汝等26人，其中，獲獎的韋宏達，就為了追逐夢想，毅然辭掉穩定工作投入電力產業，為台灣永續新未來盡份心力。

工研院電網管理與現代化策略辦公室副主任劉志文表示，電力系統是國內各產業拚經濟的基礎，但台灣面臨電力與電網人才缺乏和斷層的難題，為因應近年再生能源蓬勃發展、智慧電網建設與電力產業供應鏈需求，培養人才已是產業發展刻不容緩的議題。

有鑑於此，今年2月工研院攜手產學研界，共同成立「電網學校暨人才發展聯盟」，提供百萬獎學金，結合國內外頂尖名師，包括中山大學、德州大學與台電專業人員等開課，以及媒合業界實習資源和職缺等，希望吸引更多年輕學子和社會人士投入電力領域，一同為綠色家園效力，替台灣電力產業培育跨領域、具實務經驗的即戰力優秀人才，以接軌國外能源發展趨勢，齊心促進我國能源轉型。

大同公司總處長，同時也是電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委的林常平表示，電網學校暨人才發展聯盟公布第一屆第二次獎學金分為優秀專題提案獎、傑出專題成果獎、優秀學生獎、電網學校就業實務菁英班成績優異獎、電網學校就業實務菁英班特別獎等五項，共26人獲獎。另外增設「特別獎」，由聯盟成員健格科技額外贊助1.5萬元獎學金，特別鼓勵從印尼來台學習電力知識的學生穆瑞第(Muhammad Rizald)，希望未來能有更多的外籍生來台修習電力相關領域學位，增進國際交流。

獲得特別獎的穆瑞第(Muhammad Rizaldy)，受姐姐也曾在台灣留學的好印象影響，因此來台留學，他目前在成大電機攻讀碩士，這次能獲得獎學金相當開心。穆瑞第會對電力有興趣，是因為從小就熱愛數學，高中更參加過奧林匹克數學競賽，對數學情有獨鍾，擅長數學讓他在電機學科方面得心應手。未來，穆瑞第希望能進入台灣知名企業工作，為電力產業貢獻所學。

穆瑞第談到獎學金的用途，除了用來支應在台灣的生活費之外，也希望能運用此筆獎學金多參加電力相關的國際研討會發表論文，讓自己在學術領域更上一層樓。

拿下電網學校就業實務菁英班成績優異獎的台科大電機系碩士韋宏達，過去在業界擔任研發工程師12年，因為近年政府推動綠色能源，他考量職場升遷和就業市場前景，先前就一邊工作、一邊在工研院電網學校上課，而對電力系統非常有興趣的他，今年6月更待存款足夠和取得家人支持後，在中年時毅然決然辭職，捨棄長期且穩定的薪水，攻讀台科大電機碩士，全力鑽研相關知識，希望未來能轉行從事電機技師或配電工作。這次獲獎，對年屆四十的他而言，是非常大的勉勵，他會好好利用3萬元獎學金來持續進修電力學識，努力朝事業第二春的夢想前進。

獲得傑出專題成果獎的中山大學電機系學生林映汝說，此次得獎的專題，利用台電的電力資料數據以AI運算做電力負載預測，來進行電力機組排程，達到電力系統供需平衡並能效運行的目的。她優秀的成績和表現，除了獲得獎學金也已經推甄上了成大電機所電力組，可謂雙喜臨門。林映汝希望研究所畢業後，能貢獻所學，已將進入台電工作設為她的就業目標。

「電網學校暨人才發展聯盟」匯集百萬獎學金，今年六月舉行第一次獎學金頒發典禮，共有17名來自交大、成大、中正大學的優秀得獎者；第二次獎學金頒發典禮則於12月舉辦，共有26名未來電力潛力新秀獲獎。聯盟明年也將持續透過獎學金頒發、專業課程培育優秀電力電網人才，鼓勵年輕學子積極向學，讓台灣電力產業發展能欣欣向榮。

(工商 )