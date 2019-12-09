高以翔上月27日在大陸錄製浙江衛視《追我吧》節目時不幸猝逝，事發至今外界不斷要求究責，繼藍鈞天7日在IG悲憤發文指「我們有責任，讓善良得到回報，讓好人不吃虧。如果好人沒有好報，那我們每個人都難辭其咎」，讓高以翔在大陸爆紅的《遇見王瀝川》官方微博，8日晚間也首度就高以翔事件發聲，表示堅持維權是因為這件事情是對的，除了重述藍鈞天文章，並強調：「如果好人不再能發聲，我們的世界會一片漆黑。」​引來上萬網友留言支持。

高以翔、焦俊艷主演《遇見王瀝川》。（摘自微博）

《遇見王瀝川》改編自施定柔的小說《瀝川往事》，由陳銘章執導，高以翔、焦俊艷主演，高以翔主演腿有殘疾、來自瑞士的華裔建築師王瀝川，與來自雲南小鎮的大學生謝小秋從相愛、分離到重聚，一次次生死相依的愛情故事。2016年在大陸播出時，讓高以翔爆紅聲名大噪。在高以翔不幸過世後，《遇見王瀝川》官博首度發聲，8日跟進藍鈞天的發文：「我們堅持一件事情，並不是因為這樣做會有效果，而是堅信，這樣做是對的。我們有責任，讓善良得到回報，讓好人不吃虧。如果好人沒有好報，那我們每個人都難辭其咎。如果好人不再能發聲，我們的世界會一片漆黑。」

高以翔、焦俊艷主演《遇見王瀝川》。（摘自微博）

高以翔、焦俊艷主演《遇見王瀝川》。（摘自微博）

高以翔、焦俊艷主演《遇見王瀝川》。（摘自微博）

網友也紛紛留言：「只有堅持，才能對得起那份善良，才能告慰那好人！」、「完美的人，卻沒有完美的結局，痛心，追責zjws！」、「壞人為什麼沒有得到審判？因為他們有錢有權有話語權就可以法律制裁嗎？！」、「我們看不到一個省級電視台對生命的敬畏，我們看到的是爛台一而再再而三的撤熱搜，不出來承擔自己的責任，不公開道歉。我們要追責到底，不妥協！」

高以翔以第一高票入圍微博電視劇大賞劇星。（翻攝微博）

此外，高以翔生前主演的另一部戲《彩虹的重力》，入圍微博電視劇大賞百部優秀作品，粉絲發起「為高以翔投最後一票」活動，希望他能獲得微博人氣劇星男演員獎，包括肖戰﹑王一博等人氣偶像的粉絲也紛紛響應，改將票投給高以翔。「微博電視劇」官博9日中午宣布「電視劇大賞」百位優秀劇星入圍30強評選名單出爐，男演員「TOP1」高以翔1360萬票，女演員「TOP1」楊紫200萬票，投票從9日中午起將進行至12月15日12:00為止。粉絲們都希望高以翔能獲得他的此生最後一個獎項。

(中時 )