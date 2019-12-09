據附近店家表示，小貨車駕駛將車輛停在路邊後，走到對面吃麵，不知道自己的車輛被撞，雖然小貨車是停在白線內，但因為有人提供影片畫面，發現小貨車並未停在緊靠路面右邊，所以事故的責任歸屬，還有待相關單位鑑定釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

6日清晨6點16分左右，彰化縣社頭鄉員集路４段發生一起死亡車禍，一名62歲的蕭姓男子在回家路上時，在距離住家不到3公里處撞上一輛停在路旁的小貨車，倒地後又慘遭後方小客車撞擊，送醫經搶救後仍回天乏術，而小貨車駕駛在事故發生後竟將車開走，但警方表示，小貨車駕駛人不在車上，且不知道機車是否因擦撞其他車輛才倒地，目前無肇逃疑慮，而兩車駕駛均無酒駕，都依過失致死罪嫌移送法辦。

警方表示，案發當時，擔任保全的蕭姓男子下班要回家，當時下雨且天色昏暗，不慎碰撞詹姓男子停在路邊的小貨車，倒地後蕭男遭同向36歲潘姓男子駕駛的自小客車輾過，警急送往員林基督教醫院後，又轉送彰濱秀傳，急救至當日上午9時3分宣布不治。

警方指出，小貨車駕駛雖停在白線內，但未緊靠路邊右側，而潘男所駕駛的小客車也未保持安全距離，全案依過失致死罪嫌將詹男、潘男移送，至於有民眾指詹男在事發後還將其小貨車開車，警方則表示，小貨車駕駛當時不在車上，是否有其他肇責，交由檢察官進行後續調查。

據附近店家表示，小貨車駕駛將車輛停在路邊後，走到對面吃麵，不知道自己的車輛被撞，雖然小貨車是停在白線內，但因為有人提供影片畫面，發現小貨車並未停在緊靠路面右邊，所以事故的責任歸屬，還有待相關單位鑑定釐清。

(中時 )