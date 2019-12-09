南迴公路安朔到草埔路段的工程已接近完工，但是原訂20日通車恐生變。（莊哲權攝）

台東民眾殷殷期盼的南迴公路截彎取直，原訂20日舉行通車典禮，但是總統府要求公路總局延後到22日舉行，而立委劉櫂豪又透露通車日期為23日，究竟是哪一天，民眾「霧煞煞」，施工單位則表示，日期目前尚未確定。

台9線南迴公路截彎取直工程歷經9年施工，即將全線完工，行政院長蘇貞昌今年7月視察時拍板20日通車，並由蔡英文總統主持通車典禮，一般民眾也都認定此日期，但是總統府臨時要求改到22日，而立委劉櫂豪則在日前透露，23日將舉行通車典禮，至於延後的原因，施工單位表示不知情。

南迴公路截彎取直工程中，全長約11公里的台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，除了如巨龍般的高架道路穿越溪澗山谷外，還有長4.6公里的草埔隧道，號稱是全台最美的新闢公路。

不少民眾都迫不及待，想要體驗台東到高雄縮短半個鐘頭的快捷便利路程，通車日期卻一改再改，讓引頸期盼的台東鄉親一頭霧水，有民眾認為，可能因為蔡英文總統公務繁忙，加上輔選、拚連任行程滿檔， 喬不出時間。

負責興建南迴公路安朔到草埔路段的公路總局西部濱海公路南區臨時工程處表示，已經擇定20及22日兩天供上級挑選，目前也還沒確切的時間，但是最主要的4.6公里隧道工程，10日進行最後1次驗收，確定可以通車，工程處強調：已經都準備好了，就等上級指示。

(中時 )