2019年走到尾聲，年末時間最讓人期待的莫過於各地的跨年晚會，今年綜藝大哥胡瓜將帶著號角翔起、白家綺，共同主持「2020愛在桃園幸福美好」跨年演唱會，今天為此舉辦記者會，公布晚會卡司人選，除韓國男團SUPER JUNIOR-K.R.Y.將助陣外，「姐姐」謝金燕也情義相挺，將擔任壓軸嘉賓，陪伴桃園的朋友跨年倒數。

在記者會上，胡瓜被問到年節計畫，據《自由時報》報導，瓜哥透露他這回只休除夕到初二，初三就要帶著阿翔新加坡做秀，而談到家庭生活，不免提及女兒小禎離婚及跟壁紙小開丁春霆「相處觀察中」的新戀情，胡瓜直讚男方「非常禮貌，家教很好」，似乎認證了「小禎男友」。

除此之外，胡瓜還透露有跟對方父母一起出遊、聚過餐，暗示小禎跟丁春霆穩定交往中，而至於是否認定這個「未來女婿」？瓜哥則愣了一下，笑稱：「講女婿會不會太快？」，表示女兒小禎剛恢復單身，相信未來面對感情會更加慎重，不過做父母的「當然會祝福女兒啊」。

(中時電子報)