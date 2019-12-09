新科「百大青農」許彤蓉年僅37歲，過去曾是科技新貴，5年前辭去高薪工作，投入草莓栽培及觀光果園經營。（王文吉攝）

潭子區農會輔導許彤蓉搭建高架網室，除增加單位面積產量，也有助於防治害蟲入侵。（王文吉攝）

許明興致力於莓苗改良選育，曾獲神農獎殊榮，愛女再獲百大青農肯定。（資料照片）

潭子區農會總幹事林淑茵（右）與草莓青農許彤蓉查看莓苗生長情形。（王文吉攝）

於高架網室生長的草莓植株健壯，開花率、結果率表現都不錯。（王文吉攝）

虎父無犬女！草莓農許明興育苗有成，多年前拿下「神農獎」殊榮，原在科技業擔任研發工程師的女兒許彤蓉，因家中農事繁忙，5年前辭去科技新貴工作，跟隨父親到潭子種植草莓並經營3公頃觀光果園，主攻網路行銷及食農教育推廣，日前獲「百大青農」肯定。

許家種草莓已有37年，主要由許明興於苗栗馬拉邦山培育莓苗，每年供應5、60萬株莓苗給全台果農種植，並透過雜交改良新品種。許明興曾獲神農獎肯定，更被封為草莓苗教父，後來在后里及潭子東寶里、聚興里經營「草莓世界」觀光果園，近年交棒下一代。

新科「百大青農」許彤蓉年僅37歲，她畢業於台北科技大學材料科學與工程研究所，原在明碁材料擔任研發工程師，2014年辭去科技業工作，接棒經營觀光果園。她說，科技業壓力大，因職業倦怠，本來計畫開咖啡廳，但父親年紀大，家裡又缺人手，就辭職回來幫忙。

從小在果園長大的許彤蓉，熟悉草莓栽培管理技術，重操舊業難不倒她，包括鬆土、種植、施肥、除草等均親力親為，並負責網路行銷及食農教育推廣，觀光果園從1公頃，逐漸擴大至3公頃，其中4分地今年搭建高架網室。

「我們今年春天賠慘了！」許彤蓉說，雖然栽培面積擴大，但草莓植株弱化，難以適應氣候變遷，今年春天陰雨綿綿，應是盛產期的第3、4期花幾乎全軍覆沒。許家經營觀光草莓園邁入第16年，今年跨足高架栽培，在潭子區農會輔導下，斥資400餘萬元搭建高架網室。

「草莓世界」高架網室草莓園12月開放採果，許彤蓉觀察，高架栽培除增加單位面積產量，也方便管理及採收，而網室可防治害蟲入侵，降低農藥的使用量。遊客不用蹲下或彎腰即可採果，可望吸引銀髮族群入園，若反應不錯，明年將再投資3分地高架設施。

潭子區農會推薦許彤蓉獲選第5屆百大青農，總幹事林淑茵致贈「農業楷模」琉璃賀匾，並允諾協助推廣草莓成為潭子新亮點。「我是青農，我以務農為榮！」許彤蓉說，科技業年收破百萬，認真務農高薪不是夢，未來將倚重父親育苗優勢，推出自有品牌的草莓品種。

(中時 )