國民黨中央黨部所在的八德大樓，遲至12月3日才掛出「國政配」及北市8位立委候選人看板。（黃福其攝）

總統選舉完成號次抽籤，國民黨正副總統候選人韓國瑜張善政抽到2號，因缺錢而遲至本月初才掛出「國政配」看板的中央黨部，今天下午已請人在大樓帆布看板加上「2」號，且上午號次出爐後，就馬上在臉書粉專宣傳「支持總統候選人2號韓國瑜」，強調「2隻穿雲箭， 2號國政配；韓國瑜當選，立法院過半；2020年，下架蔡英文。」

國民黨因黨產遭黨產會凍結，經費無著，每個月2000多萬元人事費、業務費都得借貸，11月的月薪直到11月底才湊出，12月的薪水尚未湊齊，影響所及，中央黨部、台北市黨部所在的八德大樓，遲至12月3日才掛出「國政配」以及北市8位立委候選人的帆布看板，相較各縣市，動作慢了不少，而且製作、懸掛帆布看板花費40多萬元，也因文傳會經費不足，由黨副主席兼秘書長曾永權對外籌措。

不過今天總統選舉號次抽籤完成後，黨中央除上午先在臉書粉專宣傳 2號，呼籲「總統支持2號國政配，立委支持國民黨提名候選人，政黨票支持中國國民黨」，下午也找人在看板上加貼「2」號，宣傳動作相較掛看板快了不少，貼號次的過程也吸引不少路人駐足拍照。

(中時 )