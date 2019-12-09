交通部觀光局9日宣布日本來台旅客突破200萬人次，這名第200萬名幸運日本旅客是來自日本宮崎縣的溝口綾子，她也獲得機票、飯店住宿券等禮品。這是14年來日籍旅客來台首度突破200萬人次。（陳麒全攝）

交通部觀光局9日宣布日本來台旅客突破200萬人次，這名第200萬名幸運日本旅客是來自日本宮崎縣的溝口綾子，她也獲得機票、飯店住宿券等禮品。這是14年來日籍旅客來台首度突破200萬人次。

觀光局國際組組長黃勢芳9日下午帶領工作人員至桃園機場入境證照查驗櫃檯守候第200萬名日籍旅客入境。在下午2時10分許，一位27歲的日籍旅客溝口綾子通過證照查驗台，移民署國境事務大隊移民官依據電腦資料，確認她就是今年第200萬名日籍旅客，黃勢芳組長立即為她披掛綵帶及獻花。

第一次來台灣旅遊的溝口綾子在日本從事醫療臨床工作，這次與母親、姐姐、姐夫、外甥共5人，參加台灣3天2夜旅遊行程，9日搭乘中華航空公司CI-119班機，從鹿兒島飛抵桃園機場，在查驗證照時，看到許多官員跟媒體記者對她一湧而上，嚇了一大跳，以為是不是證件有什麼問題，經過工作人員用日語說明，她才回過神來，直說真的好幸運。

溝口綾子說，這次來台灣最想去的是台北龍山寺，她認為那是最具有正面能量的地，也想要品嚐道地的珍珠奶茶、還有台灣的美食。她說台灣人很熱情友善，雖然與日本在文化上有些相近，但異國感更為強烈，也是此次選擇到台灣觀光旅遊的最主要原因。

黃勢芳組長表示，送給溝口綾子的禮品包括中華航空提供日本不限航點國際線機票2張、台灣高鐵3日周遊券2張與葛瑪蘭客運票交通券，台北美侖商旅、台北萬豪酒店、台中永豐棧酒店、台南老爺行旅、高雄國賓大飯店、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地渡假飯店、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館等飯店也贊助住宿券，共同歡迎溝口綾子明年再來體驗台灣各地風貌。

(中時 )