先前台灣發生美食外送員死亡車禍的憾事，這些外送員為了拚獎金、趕時間，等於是拿命在賺錢，而這樣的情況也發生在大陸。日媒報導，阿里巴巴與騰訊藉由旗下外送平台吸引更多使用者，但在這競爭激烈的產業環境中，反而更加劇了這些外送員面對的危險。

日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)報導，投資銀行BERNSTEIN估計，2018年大陸訂餐外送交易額達5000億元人民幣(折合約2.2兆元新台幣)，到2023年，此金額預期將再成長2倍。

報導指出，如今線上訂餐外送服務已成為大陸網路巨頭的最新角力戰場，以阿里巴巴與騰訊為例，旗下分別有「餓了麼」以及「美團點評」等外送平台，外送員至少有570萬人，而在強烈競爭壓力下，這些外送平台正從低價競爭轉向提升服務品質，外送員因此面臨更大的壓力。

日媒訪問的10幾位大陸外送員表示，一般來說，送餐地點若位在半徑3公里內，包含餐點烹調時間必須在30分鐘內送達，因此，想安全駕駛幾乎是不可能，像是餓了麼的29歲外送員便透露，在時間內送達1單餐點，能賺到7元人民幣(折合約約31元新台幣)，但超過送餐時限的話，不僅會被公司罰錢，萬一被客訴，還可能額外加罰50元人民幣(折合約220新台幣)。

報導認為，數位經濟帶來的便利性，但也讓惡劣的勞動條件越演越烈，像是叫車服務及送餐服務，如今卻已演變成低薪、長工時和高風險的代名詞。

(中時電子報)