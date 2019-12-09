仲琦科技（2419）9日舉行法人說明會，會上說明108年第三季財務報告，經結算，累計前三季合併營收為78.53億元，較去年同期66.01億元成長19％，歸屬於母公司之稅後純益約為1.48億元，較去年同期稅後純益0.98億元，成長51％，EPS0.67元。

在中美貿易關稅不利因素的影響下，全球網通業者的營運普遍受到劇烈影響。仲琦科技為因應此衝擊，也採取了即時應變方案，首先在產品出貨比重進行調整，推出最新的高單價DOCSIS 3.1纜線數據機為主要出貨項目，因而營收仍可達二位數成長，讓整體營業額受到衝擊較同業為低。

另外在產能及成本的控管方面，越南產能建置計劃也如期展開並持續加速進行，同時積極增加庫存周轉率，並與供應商議價以達降低成本。身為台灣Cable Modem先軀者和領導提供商，仲琦一直以自有品牌的方式銷售與全球的營運商，持續在市場和產品方向上尋找制勝戰略，以加大區分產品優勢。

仲琦指出，過去二年仲琦的研發重點已從傳統硬件解決方案，逐漸轉移到以軟體為重的整體解決方案平台服務。仲琦關注的重點不僅為家庭用戶提供最佳的WiFi體驗，並且運用AI和雲端技術來幫客戶節省大量的資本支出。如今已經有超過7家北美MSO採用了仲琦雲端服務（Hitron Cloud），這將幫助仲琦擴大在Cable MSO之外的客戶的產品線。

而目前超過15萬客戶使用仲琦雲端服務（Hitron Cloud）的解決方案也可以改善家庭無線網路寬帶生活。

(工商 )