鏡週刊2017年報導，指接獲爆料，藝人唐從聖看到藝人李沛旭和女藝人曾智希「喇舌」，讓李沛旭與女模蔡淑臻婚事告吹，引發唐從聖不滿，憤而控告鏡週刊，台北地檢署查出，鏡週刊副總宋筱玲只根據友人轉述，未向唐求證，就率爾決定刊出報導，足以損害唐的名譽，今依妨害名譽罪嫌起訴宋女。

鏡週刊2017年報導，指接獲正妹爆料，李沛旭「夜唱醉喇」曾智希，以致影響和蔡淑臻婚事一案，根據爆料正妹的說詞，竟是之前偷偷生子、對外撒謊單身的唐從聖講出來的。

唐因不滿扯入八卦事件，甚至被指是八卦新聞的源頭，控告週刊社長、總編輯及負責娛樂新聞的副總宋筱玲3人涉嫌妨害名譽。

檢方調查時，宋女到案拒絕說出報導內容來源，但提出她與正妹簡訊紀錄辯稱，她一看到正妹轉告李沛旭和曾智希互動的相關訊息，她馬上打電話詢問正妹消息來源，得知是唐。

宋供稱，因為過去週刊曾向唐從聖查證新聞後，結果消息被其他媒體報導刊登，因此她決定不再向唐查證。

北檢曾試圖安排唐從聖和週刊調解，但1年多年未能達成，因此今將宋女起訴，至於週刊社長和總編輯，檢方認為2人未參與這則新聞報導的決策，另予不起訴。

(中時 )