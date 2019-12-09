全國高級中等學校工、商科技藝競賽落幕，瑞芳高工於技藝競賽中，以師生的攜手合作，拿下「5金手、3優勝」的佳績，再創巔峰，師生共同的努力終獲得回報，也讓技職技術在東北角發光。（翻攝照片／吳康瑋新北報導）

全國高級中等學校工、商科技藝競賽落幕，瑞芳高工於技藝競賽中，以師生的攜手合作，拿下「5金手、3優勝」的佳績，再創巔峰，師生共同的努力終獲得回報，也讓技職技術在東北角發光。（翻攝照片／吳康瑋新北報導）

新北市瑞芳高工於11月底舉行全國高級中等學校工、商科技藝競賽，今年的競賽計有143所學校、1,104位選手報名，參加27個職種的競賽，角逐桂冠殊榮，每校每一職種限派一人參加，這是工科學校一年一度的奧林匹亞大賽、最高榮譽、最重要的比賽，攸關各校榮譽及學生升學技優加分。

瑞芳高工指出，這次的技藝競賽中，以師生的攜手合作，拿下「5金手、3優勝」的佳績，再創巔峰，師生共同的努力終獲得回報，也讓技職技術在東北角發光。校方表示，在建築製圖、測量、建築、電腦輔助機械製圖、電腦修護、室內配線、職場英文等七個職類中，測量職類金手獎第三名傅宇辰及吳政庭，訓練期間刻苦修練，甚至兩個多月沒回家。

瑞芳高工表示，應用英文科自民國104年成立至今已滿5年，今年更是大開紅盤，首次闖入了技藝競賽優勝的行列中，在來自全國的60位高手中，特別獲得全國第11名的佳績，實屬難得。

校長顏龍源指出，技職教育有豐富且多元的類群，能符合不同特質學生就讀的需求，培養學生實用技術與實務能力，與職場所需的技能接軌，希望學生們能充分了解自己的性向及興趣後，選擇合適的志願就讀。他強調，瑞芳高工有著悠久的歷史傳統及豐富的儀器設備與師資，近年來更積極與產業鏈結及技專聯盟，為學子創造出更多有利的培養技能資源，而這次全國技藝競賽的成果，也像世界驗證瑞芳高工為技藝教育方面的翹楚。

全國高級中等學校工、商科技藝競賽落幕，瑞芳高工於技藝競賽中，以師生的攜手合作，拿下「5金手、3優勝」的佳績，再創巔峰，師生共同的努力終獲得回報，也讓技職技術在東北角發光。（翻攝照片／吳康瑋新北報導）

全國高級中等學校工、商科技藝競賽落幕，瑞芳高工於技藝競賽中，以師生的攜手合作，拿下「5金手、3優勝」的佳績，再創巔峰，師生共同的努力終獲得回報，也讓技職技術在東北角發光。（翻攝照片／吳康瑋新北報導）

(中時 )