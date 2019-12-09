瞄準歲末最後一波銷售熱潮，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身至今已創下近4成訂單成長，今(9)日官方再度宣佈升級「最強娛樂 x 導購電商」注入千萬級購物專家的導購戰力，並正式發展「蝦小編」跨界聯名商品，力拼訂單翻倍！另搶先公佈首屆「蝦選之夜」壓軸大獎「蝦皮免運黑卡」- 獨享365張0元免運券，及「12.12狂歡生日慶」感恩回饋，12/12當日於指定店家刷卡滿額最高回饋50%，iPhone 11 Pro Max、Rimowa登機箱、GoPro Hero 8限量1元開搶！「12.12狂歡生日慶」讓用戶放心蝦拼！

隨著體驗式電商的興起，電商平台不再侷限於提供購物渠道，創造互動、娛樂體驗更是提升用戶的黏著度與心佔率的關鍵。看準趨勢，蝦皮購物今年雙11以「最強娛樂電商」之姿力邀大咖明星坐鎮蝦皮直播，成功增強黏客力。「12.12狂歡生日慶」更強打「娛樂x導購」策略，12/11力邀八三夭、黃子佼、《聲林之王》人氣歌手李佳歡、艾文、許維芳等15位超強卡司接力倒數，12/12更攜手千萬銷售女王陳真、國民造型師李明川、時尚大師李佑群、小資凍齡女神蘇心甯及百萬人氣YouTuber魚乾等人坐鎮，並全面優化直播功能打造12小時購物馬拉松殿堂，目標將站內流量結合各領域專家的高人氣和導購力，強勢問鼎最強「娛樂x導購」電商！

看準IP形象發展趨勢，蝦皮購物積極結盟異業夥伴開發「蝦小編」聯名商品，包括結盟7-ELEVEN推出的「OPEN！蝦皮餅」，小獅王辛巴獨家聯名「大俠愛吃漢堡包」餐具禮盒更於雙11期間爆賣近千組！此次瞄準年終團聚餐飲商機，首度跨界阿舍食堂打造「蝦皮拌拌麵」搶攻百億規模的快煮麵市場。未來將積極推動「蝦小編」聯名企劃，整合電商平台與品牌實體通路的多重優勢，為消費者帶來兼具實用性和趣味性的多元商品。

今年「12.12狂歡生日慶」首屆「蝦選之夜」線上活動開跑至今吸引數十萬人次登記，今公佈壓軸大獎，被「蝦選」中的VIP將獲得全站5折券、0元免運券、百元折扣券大禮包，還可搶先一窺「12.12狂歡生日慶」超強爆品！獨享強品優惠現省2,000元，包括LA MER海洋拉娜經典乳霜折後價2,650元 (原價6,500元)、西堤牛排4客僅298元 (價值2,500元)，以及AirPods 2019版3,600元有找！12/12當日累計消費金額最高的VIP再送蝦皮免運黑卡，享365張0元免運券！

為讓用戶提前備戰「12.12狂歡生日慶」，蝦皮購物搶先公開12/12正式日必搶攻略，眾多超狂優惠伴隨歲末年終：

*「1元奪寶戰」場次獎勵重磅加碼：12/12 凌晨1點起，包括iPhone 11 Pro Max 64GB、GoPro Hero 8、LONGCHAMP 小羊皮包、Rimowa 21吋登機箱等，通通1元即有機會搶到！

*整點5折瘋搶：季節品HITACHI日立 6L除濕機、年度夯品iPhone 11 Pro、愛美必備MARC JACOBS woc包、CLINIQUE 倩碧水磁場保濕凝膠及型男最愛AOC曲面電競顯示器、SEIKO賽車錶等近百樣商品統統12/12 0點開跑下殺半價，一應俱全滿足年底購物慾！

*聯名卡滿額最高回饋50%：飛利浦、Acer 宏碁、SAMSUNG等指定店家於12/12當天祭出最高20%的購物金回饋！搭配國泰世華蝦皮聯名卡加碼最高30%回饋，SAMSUNG Galaxy Note10+ 最高可省近5,000元註1！

*快閃品牌6折祝壽券：花王、神腦生活、康是美等27間大咖品牌夥伴共同慶賀「12.12狂歡生日慶」，於指定時段狂撒限量品牌6折券，Panasonic變頻冰箱輸碼現省萬元、HongJin電競鍵盤折後下殺419元！

*購物馬拉松下殺1.2折、強品12元起：12/12中午12點起，蝦皮直播攜手理膚寶水、禾聯家電、DR.WU、小麥購物等旗艦品牌進行12小時購物馬拉松直播，直播限定激殺1.2折、多款商品12元起！

(中時電子報)