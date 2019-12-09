南投高中學生參加全國工、商業技藝競賽，成績優異。（廖志晃攝）

南投高中學生參加全國工、商業技藝競賽，成績亮眼。（廖志晃攝）

南投高中學生參加全國工、商業技藝競賽，成績亮眼。（廖志晃攝）

國立南投高中學生，參加全國高級中等學校工業類及商業類技藝競賽，獲得4項優勝，成績亮眼，全校師生同感榮耀；校長巫春貴頒發獎勵金，感謝技藝精湛的選手為校爭光，也為自己的美好前程邁進一大步。

參加全國競賽獲優勝獎的學生和指導老師，分別是測量職種─建築科張凱宬、陳東明，指導老師王瑤琤；數位電子職種─電子科陳昇辰，指導老師趙錫亮；文書處理職種─電子商務科楊崑裕，指導老師劉興能；電腦繪圖職種─美工科吳琇雯，指導老師游禮鍵。

得獎學生感謝學校提供的資源、設備儀器，還有指導老師，犧牲假日與晚間一路相伴，讓他們更有信心參賽。

巫春貴表示，全國技藝競賽各校菁英盡出，能夠得到優勝，實在不容易，每位學生獲獎背後的辛勤付出，及面對壓力時的抗壓性，值得敬佩，期許每位同學都能精進技藝，讓專長持續發揮，成為國家技職菁英人才。＃全國技藝競賽 ＃工業 ＃商業 ＃職種

(中時 )