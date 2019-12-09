國民黨立委陳超明9日召開協調會要求離岸風電廠商回饋竹南、後龍鄉親，外國廠商到場聆聽民意。〔謝明俊攝〕

苗栗縣議員鄭秋風〔立者〕首先起來發難指責廠商不重視苗栗鄉親感受。〔謝明俊攝〕

竹南鎮長方進興〔立者〕要求能源局公平處理回饋一事。〔謝明俊攝〕

後龍鎮長朱秋隆要求廠商重視沿岸居民生計。〔謝明俊攝〕

竹南外海離岸風機已經開始商轉。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委陳超明對離岸風電廠商召開協調會

國民黨立委陳超明9日上午針對竹南、後龍兩地離岸風電廠商，2年多來始終未對兩鎮民眾進行回饋一事，召集經濟部次長、能源局長以及2家離岸風電廠商開協調會，後龍及竹南兩鎮首長及民代炮轟廠商不重視鄉親感受，更有里長質疑離岸風機影響當地石坷及海瓜子生長，更有鎮代嗆聲發動大規模抗爭，陳超明強烈要求廠商在明年1月24日前回覆，否則後果他難以預料。

苗栗縣竹南、後龍兩地的沿海海域，是國內最早被選定設置離岸風電的場域之一，目前共有海洋風電及海能風電等2家外商得標，其中海洋風電在竹南龍鳳漁港施做的離岸風機已完成試轉，上個月還邀請蔡英文總統前來主持商轉開幕剪彩，目前在龍鳳漁港外海已完成22座離岸風機，另外25座離岸風機則設在後龍鎮海寶里至外埔里間海域。

據悉，苗栗縣離岸風電原由國內廠商上緯公司得標，在完成2座試運轉風機後，有澳洲、英國等外商入股參與，上緯公司出售股權，目前海洋風電及海能風電都操控在外商手裡。2年多前，離岸風電開始推動時，曾經邀集後龍、竹南兩鎮首長及地方民代到海洋大學開說明會，但事後廠商只針對竹南漁會會員進行回饋補貼，但對其它鎮民不聞不問，累積相當的民怨下，立委陳超明才出面召開協調會解決此事。

昨日的協調會由陳超明主持，包括有經濟部次長曾文生、經濟部能源局長游振偉、海洋風電及海能風電兩家廠商代表，以及竹南、後龍兩鎮首長及地方民代等多人到場，地方人士砲火隆隆，強烈要求廠商尊重地方鄉親感受。

陳超明表示，他為了離岸風電廠商未回饋竹南、後龍鄉鎮，承受很大的民意壓力，所以今天才特別召開這場協調會，他特別要求廠商通譯人員，將現場人員抗議內容完全翻譯給外商們聽，他強調他並不是警告廠商，而是建議，希望廠商在明年1月24日過年前給予正面回覆，否則屆時情況發展如何，他很難保證。

縣議員鄭秋風首先起來發難，他表示原先以為離岸風電都沒有回饋，等到彰化參訪，才知彰化的離岸風電廠商回饋當地國中小學校營養午餐，3年有3億3千萬元，苗栗都沒有，他強烈要求廠商比照彰化，讓兩鎮沿岸國中小有回饋營養午餐。

竹南鎮長方進興接著要求能源局要有同套標準，希望要公平，苗栗是全國第一場離岸風電場域，民意要求公平的聲音很強大，希望不要讓竹南、後龍2鎮人民失望。

後龍鎮長朱秋隆說，2年前他受邀到海洋大學參加離岸風電說明會時，就感覺廠商對他們很不尊重，只針對當地漁會補助，完全沒有回饋鄉鎮機制，後龍鎮沿海有許多以海為生的民眾，他要求廠商回饋，而且，廠商只對竹南漁會補貼，後龍南龍區漁會都沒有，結果後龍海域要建的離岸風機比竹南還多，如果廠商不重視後龍民意，那就不要在後龍建置離岸風機。

後龍鎮外埔里長許素瑋更指出，自從離岸風機架設起來後，嚴重影響外埔沿岸合歡、毋乃2座石滬石蚵及海瓜子的產量，今年的石蚵幾乎消失，海瓜子產量也大幅減少，造成沿岸的產銷班無物可採，她懷疑都是離岸風機所影響，要求廠商對居民要有交代。竹南鎮民代表陳幸義更是氣憤表示，開那麼多的會有什麼用？乾脆發動一場大抗爭，讓廠商知道民意。

影門聯結：1、https：／／youtu.be／14MlwgCFMBY。

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