全球獨家供應極紫外光(EUV)設備廠商艾司摩爾(ASML)提供的光刻設備，幫助台積電、三星電子在先進製程順利發展，大陸最大晶圓代工廠中芯國際為了生產新型晶片，也在2018年向ASML訂貨，但日前卻遭外媒爆料，訂單出貨狀況遭到擱置。對此，中芯國際董事長周子學近日表示，目前已經順利解決ASML光刻設備進口問題。

據《Businesskorea》報導，周子學最近參加韓國工商聯合會（KCCI）和中國國際經濟交流中心（CCIEE），所舉辦的中韓商業領袖及前政府官員會議。周子學提到，目前中芯正在研究EUV的文書工作，以及在先進製程方面研究正常發展，目前在研發與生產上，中芯一直保持在正確的道路，與客戶以及設備供應商的溝通都沒有問題。

在中芯國際聯合首席執行長梁孟松帶領下，中芯首先是突破陷入3年發展困境的14 奈米製程，並持續朝著12奈米加強FinFET製程，以及第二代FinFET製程、為N+1 技術世代發展，不讓中芯的腳步在5G、AI時代落。梁孟松原為台積電前研發處長，之後跳槽至南韓科技大廠三星電子，最後來到中芯國際。

全球晶圓代工市場方面，中芯國際排名第5，排在台積電、三星電子、格芯以及聯電後面。就周子學所聲稱，中芯的ASML光刻設備供貨問題已得到解決，他表明，在陸美貿易爭端當中，大陸發展半導體產業的決心沒有改變，中芯也祭出3倍的薪酬，吸引台灣、韓國的EUV工程師。

北京當局全力發展半導體產業，中芯也受到協助，短時間內躍升至產業第5，雖然他的市場份額僅4.4％，但該公司在今年第3季獲得大陸無廠半導體公司超過60%產量的訂單；技術方面，中芯半導體技術若落後韓國晶片製造5年。目前該產業的先進製程，正由台積電、三星爭奪5奈米以及3奈米研發，但中芯主要專攻14奈米FinFET工藝，為了拉近與領導廠商的差距，中芯才會在去年耗費10億元訂購ASML的EUV光刻設備，目的就是用於生產7奈米以下產品。

也就是在陸美貿易戰正激烈之際，傳出中芯的訂單出貨狀況發生問題。對此ASML澄清，據《瓦聖納協議》規定，ASML 出口光刻設備到大陸需取得荷蘭政府出口許可（export license），由於這份出口許可在2019S年到期，ASML在期限前重新申請許可，目前正在等待荷蘭政府批准。

ASML的發言系統也指出，台積電與三星為該公司最大的客戶，但他們也不會放棄正在發展的大陸市場。專家指出，荷蘭政府已經感受到美方的壓力，儘管ASML闡述立場，中芯方面也表示沒有問題，但仍須關注ASML出貨EUV設備狀況。

(中時電子報)