工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）積極轉型開拓利基型市場商機，今（9）日宣布攜手美國普威及日本村田，結合三方優勢搶攻儲能商機。董事長廖良彬表示，廣錠將負責儲能電池組裝製造，並與普威共同在台灣、亞太市場推展解決方案，發展其他產品系列。

廣錠因今年來營運低迷，10月底股價下探33.2元的上櫃新低，之後觸底強彈、11月中上探42元，近日再度拉回38～39元間盤整。今日股價開高走高，尾盤在買盤敲進下直攻漲停價42.4元至收盤，創4月底以來近8個月高點，成交量暴增近5.4倍至275張。

在全球加速推動能源轉型、再生能源裝置持續成長下，儲能被視為電網調節的重要輔助工具之一，帶動各應用場域的儲能契機與需求。隨著儲能成本持續下降，近年全球儲能服務商機逐漸展現，預估明年全球定置型儲能系統產值將達350億美元。

總部設於美國波特蘭的普威（Powin Energy）為儲能系統開發商，在儲能系統（ESS）的設計、製造及售後服務已耕耘達28年。據Navigant Research Leaderboard統計結果，普威在電廠設施級儲能系統（Utility-Scale Energy Storage Systems）的規模為全球前5大。

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田2016年接掌Sony電池事業部門後，正式跨足固定式儲能設備和電動車電池領域。今年憑藉耐高溫技術使電池事業部轉盈，並研發出業界最高電池容量的全固態電池，預計2021年3月底前進行量產，月產量估約10萬個。

而廣錠主要從事博弈機台設計開發、組裝銷售、博弈產品相關零組件研發及生產，以及博弈專案應用系統開發。近期利用研發技術開拓其他利基型市場，如車載產品及周邊相關設備、醫療產品及綠能相關產品。

廣錠表示，此次與美國普威、日本村田2大業界領導廠商攜手合作，將從儲能方案設計開發、電池芯、電池模組供應，到設備組裝及監控軟體，一條龍式提供客戶具提升效率、促進電力運用效益、用電成本效益最大化的儲電產品，目標成為儲能市場中的領導廠商。

為因應未來產能需求，廣錠4月斥資4.5億元買下同業事欣科中壢廠房，6月完成交易、8月交屋，並積極布署ESS及博弈產線，廖良彬預計1月初試產、月底量產。他表示，明年訂單能見度高，可望增添成長動能、帶動營運谷底回升。

(時報資訊)