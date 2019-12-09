臺鹽(1737)三度蟬聯2019 TCSA臺灣企業永續獎-企業永續報告類金獎。董事長陳啟昱表示，臺鹽CSR報告書連續3年揭露公司治理、客戶關係、員工照護和環境永續四大議題的具體行動和績效，不但成立CSR委員會和工作小組，今年更謹守GRI準則的核心精神，鎖定治理與誠信、品質管理、消費者健康、員工福利等重大議題訂定方針，展現臺鹽對企業社會責任的承諾。

面對日益嚴峻的環境和社會議題，陳董事長表示臺鹽肩負國人健康與支持國家經濟發展的使命感，將跟隨聯合國SDGs永續發展目標和ESG國際趨勢，從產品品質、環境責任和社會影響三方面推動永續經營，與世界接軌打造創新的CSR理念，達到經濟、環境、社會三贏局勢。

TCSA主辦單位-臺灣企業永續學院指出，今年中英文報告書合併計有177家企業參賽，參與的企業數量和行業別持續攀升，成長率高達26%。同時更邀請到志工評審和知名專家學者共計488位龐大評審團參與評選，凸顯獲獎企業具有優良的永續力，能成為國內外投資機構、大學新鮮人的首選。

(時報資訊)