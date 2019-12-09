谷崧(3607)受到3C產業進入成熟期及公司新產品佈局未如預期影響，營運陷入谷底，由於大環境變數仍多，谷崧謹慎看待明年，谷崧財務長許嘉宏表示，由於客戶訊息變化多端，明年看起來比較平穩，公司將持續縮減廠區規模，並投入開發汽車及醫療等產品，希望能藉由降低固定成本，改善虧損狀況。

谷崧今天下午舉行法說會，谷崧為塑膠機殼及機構件廠，客戶包括：夏普、蘋果及任天堂等，受到3C產品需求不振、中美貿易戰引發下游客戶產線從大陸移至台灣及東南亞等地，以及公司新開發電子煙遭美國嚴肅看待電子煙對健康的影響等因素衝擊，營運陷入谷底，2019年前3季合併營收為33.75億元，營業毛損為4984萬元，營業淨損為5.36億元，處分上海廠業外挹注，稅後淨損為1.04億元，每股淨損為0.75元。

就產品別來看，通訊零組件(夏普手機機殼及行動電源)約佔谷崧營收49%，耳機零組件約佔19%，電腦零組件(NB及電池外殼)約佔9%，消費性產品(單眼及運動相機)約佔13%，遊戲機零組件(主機、搖桿及按鍵)約佔5%

許嘉宏表示，公司過去業務偏重在3C產品，由於3C產品趨於成熟，且中美貿易戰引發台灣及日系下游客戶產線從大陸移至台灣、越南及泰國等地區，讓公司近3年營運遇到較大的困境，雖然公司積極開發車用及醫療等產品，但因大環境變數很多，新品效益未顯現前，公司積極縮減廠區，目前大陸僅剩下東莞3個廠區及常熟廠區，降低固定成本，並清理閒置固定資產及非核心轉投資，目前公司負債已降至2億多元，財務體質已優於去年。

展望明年，許嘉宏表示，由於電子煙等新產品受到管制，明年看起來比較平穩，希望能藉由降低固定成本，改善虧損狀況。

(時報資訊)