光田綜合醫院準備人瑞阿嬤最愛的布丁蛋糕，讓她開心歡度100歲生日。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

即使年長，家人、醫師通力合作，人瑞阿嬤仍然勇健。苗栗苑裡鎮的鄭陳秀餐阿嬤即將迎接100歲的生日，她也是光田綜合醫院大甲院區洗腎室最年長的腎友，醫護9日提早為她慶生，獻上她最愛的布丁蛋糕，以及經過媽祖廟過火庇佑的手環和營養品，祝福阿嬤平安健康。

收治阿嬤的光田綜合醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，鄭陳阿嬤2年前因為心臟疾病至光田急診救治，當時發現她的腎臟功能異常，轉介到腎臟內科檢查確診為慢性腎臟病，之後阿嬤在家人細心呵護下，遵循醫囑持續控制。

日前阿嬤常常感到呼吸喘，經藥物治療後改善效果有限，原本精神奕奕的阿嬤逐漸吃不下、睡不好，家人和醫師共同討論後，決定讓阿嬤透過血液透析洗腎幫助身體代謝，免除尿毒症風險，一周後阿嬤生活品質明顯改善。

12月剛好是鄭陳阿嬤百歲生日，醫護知道她喜歡熱鬧，特別舉辦慶祝派對。家人說，非常感謝光田醫護照護，阿嬤有慢性心臟、腎臟病，透過穩定且規律的洗腎有效控制中，雖然有點重聽，但對於阿嬤生活影響不大，她還很願意表達感受、每天歡歡喜喜地和印籍看護、家人講話。

光田綜合醫院腎臟內科主任楊得政表示，台灣已在今年3月進入高齡化社會，透過積極態度、家庭的妥善照顧及醫師的專業診治，使用適當正確的醫療，可以讓老化衍生的慢性疾病獲得有效的控制，生活仍然過得精彩，就像鄭陳阿嬤一樣，100歲依然精神奕奕、天天開心。

楊得政誠心呼籲，很多民眾仍然誤把洗腎當作無治癒效果、僅維持生命徵象的無效醫療這個概念是完全不正確的。家庭成員的消極對待與處置反而可能讓長輩承受尿毒症帶來的不適，盼透過溫馨的慶生會讓更多長輩和民眾正確了解且更正面積極看待高齡醫療的重要性。

(中時 )