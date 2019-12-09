嘉義市討喜花甲食堂開張，嘉義市長黃敏惠（中）與大家共餐。（廖素慧攝）

嘉義市鳶尾花人文促進協會「討喜花甲食堂」9日由市長黃敏揭牌，成為嘉義市第9個社區長輩共餐的食堂，每周開放5天，每周一至周五中午12時共餐，主要提供保福、保安、北湖里的里民共享有家味道的營養好滋味。

黃敏惠說，鳶尾花人文促進協會響應市府的施政計畫「花甲食堂─作伙呷百二」，補助社區辦理花甲食堂，大家付一點錢，享用CP值最高的餐食，用心烹調出兼具營養與健康的美味，更重要的是「人」，大家一起用餐，談談笑笑是最滋補的養分，透過食堂的家常菜喚起記憶，並活絡社區的情感。

鳶尾花人文促進協會理事長江緹縈說，協會2016年成立，推動社區社會福利服務，尤其是許多年輕人因工作而難以兼顧照料家中的長輩生活，老人家必須自理三餐，協會與市府共推老人共餐，長輩可以像家人、朋友聚在一起吃飯，有家的感覺，快樂用餐身體好。

市府社會處表示，嘉義市目前有9個花甲食堂，興村人文關懷協會自2018年開辦食堂至今，其餘8個食堂有友忠長青進會、中庄社區發展協會、培元長青關懷協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、經國社區發展協會、鳶尾花人文促進協會、東川社區發展協會及興安社區發展協會，市府補助每個單位20萬元，共約380人受惠，共餐服務人數持續增加。

(中時 )