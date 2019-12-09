明年東京奧運及冬季奧運的拉貨潮，讓中下游的布及成衣紡纖廠營運加溫，得力（1464）11月營收創歷史新高、廣越（4438）11月營收創同期新高，在產能滿載下，持續還有創新高空間；儒鴻（1476）、聚陽（1477）在品牌新舊客戶加碼下，到明年上半年的訂單無虞。

市場認為，在全球服飾廠採購集中化的趨勢下，國內紡織族群，強者恆強的營運態勢已日漸明顯，今年業績成長的個股，明年可望續強。

產品以長纖布為主的得力，今年三大客戶的訂單都有成長，其中以Adidas成長性最佳，年增20％、Uniqlo成長性也有20％、UA成長性則有12％。

對2020年的成長性仍具信心；得力指出，除三大客戶持續成長。此外，2020年還有2個新的大客戶，分別在1H20、2H20出貨，產品以機能性為主。另外，越南新廠今年對整體營收的貢獻度約12-13億元，2020年則可望翻倍成長。

淡季不淡，廣越指出，中美貿戰後，品牌服飾下單集中化的趨勢日趨明顯，廣越主力客戶Patagonia、Adidas、Nike今年的訂單都有成長。而去年新加入的新客戶Under Armour、New Balance及Mammut，也都對2019年營收創新高有助力。

訂單能見度已到明年第二季，廣越預期，冬奧下單量增加，Adidas、Nike、UA及NB等全球領先的運動品牌將成為2020年成長的主力動能，明年還是一個豐收年。

儒鴻對第4季是全年營運最高峰、且會比去年好的展望維持不變；而以目前明年接單狀況來看，上半年的訂單量無虞；儒鴻擔心的是，明年接單一定成長，現在要擔心的反而是，越南廠碰到缺工問題，產能無法全開。

產能不足的解決，儒鴻指出，打算透過在越南新增外包廠，以補足產能缺口。

貿易戰的不確定性仍 然在，已經讓全球品牌服飾廠改變下單策略，縮減供應商、集中採購 ，降低風險及成本，已成市場趨勢；聚陽指出，因為聚陽具產品線多元，除吸引舊客戶加碼下單。2020年將增加約四至六名新客戶，對明年上半年營運成長有正向推動。

(工商 )