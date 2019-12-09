漢來美食（1268）9日公告11月營收，單月合併營收3.06億元，較上月成長6.4％，與去年同期成長22.7％；累計前11個月營收34.29億元，較去年同期增加3.01億元，成長幅度9.6％。單月及累積營收雙創歷史同期新高。

漢來美食11月較去年大幅成長22.7％，主要是因全台北中南各分公司的業績全面走揚，特別是海港創始店去年整個11月進行整修，重新開幕後業績一路長紅，及高雄兩館宴會廳業績有二位數的成長，加上今年年11月2日旗下全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」及輕蔬食「五梅先生」於高雄漢神百貨美食街開出後滿座至今。

接續又有11月14日漢來上海湯包第3家分店於桃園台茂購物中心加入營運，搶攻外食族及家庭客，業績至今亦超乎預期，3家新店的高CP值口碑帶動顧客推薦不斷，使得以廚藝取勝的漢來美食再度多了3間排隊餐廳，時值百貨及購物中心周年慶及歲末尾牙旺季，漢來美食後續營運動能的推進值得期待。

經過潛心研發及市場調查，漢來美食在今年11月終於開出兩個全新品牌，首站從高雄創始點出發，進駐漢神百貨重新改裝的美食街，雖然都屬於座位數不多的小型店，但因美食街全時段的營運時間，短短一個月的開幕期，營收均突破預期，美味、高CP值的口碑更快速遠播。

而成功的試過市場水溫後，這兩個小成本、展店門檻較低的品牌，應可從明年開始快速在全台6都插旗拓點。

(工商 )