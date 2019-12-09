中國大陸及美國新增產能大出，加上中美貿易戰造成紡纖下游客戶買氣縮手，拖累聚酯、加工絲產品價格下跌，加上去年基期較高，宏益(1452)、集盛(1455)及聯發紡(1459)11月營收持續探底；市場預估，聚酯、加工絲廠營運走低將到明年春節前。

宏益、集盛及聯發紡，11月的合併營收，年衰退率都有2位數。

市場指出，中國大陸及美國的石化、化纖廠產能開出，導致紡纖原料PTA、CPL等價格下跌，直接打趴亞洲地區聚酯相關產品價格。

中美貿戰，大陸、南韓等紡纖廠為避險，轉戰東南亞市場；全球品牌服飾下單也移轉。造成國內聚酯、加工絲廠外銷訂單大減。

目前國內整個聚酯、加工絲產業環境，面臨中美貿戰轉單、下游客戶拉貨動能減等不確定因素太多。

宏益、集盛認為，中國的超額供給量造成化纖價格易跌難漲，面對中國大陸在人纖產業的崛起與擴充，將蓄積研發能量，朝特殊紗線、車用及環保循環材質生產，預期，新產品明年第二季會陸續貢獻。

(工商 )