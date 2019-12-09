台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）9日公布今年11月合併營收5,266萬元，年增14％，累計今年前11月合併營收達4.64億元，也較去年同期成長5％，旭然表示，主是第4季屬於液體過濾產品傳統出貨旺季，包括美國、亞洲等市場創造良好銷售表現，使得旭然單月營收，連續2個月改寫歷年同期新高紀錄。

旭然指出，由於全球半導體主要大廠，持續投入先進製程競賽，紛紛調高資本支出計畫，以滿足整體產能擴充及建廠需求，除了創造旭然品牌在半導體產業廠務端過濾訂單，良好發展條件，而且隨著旭然在液體過濾技術的提升，可達到超微過濾（Ultra-filtration）與微過濾（Micro-filtration）的領先優勢，在全球半導體產業創造營收發揮空間。

旭然說，該公司投入半導體、電子製程應用液體過濾產品應用的開發，並提高UV紫外線機台生產自製率，挹注今年前11月UV紫外線機台銷售，比去年同期成長2％，以滿足半導體、電子等產業超純水液體過濾需求，尤其是半導體、TFT-LCD等大型製程的超純水使用量，為一般電子零組件製程用水的10倍，有助旭然品牌液體過濾產品出貨量。

旭然表示，看好年底傳統出貨旺季表現，從全球銷售狀況來看，北美、亞洲等地區市場銷售，仍持續係未來營運亮點，以目前半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單需求來看，在手訂單能見度，保持3個月水準。

(工商 )