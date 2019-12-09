三年前BeBe-Style創辦人Eva的大女兒剛出生、卻有著皮膚過敏的問題，身為新手媽咪的她便開始尋找除了純棉材質、還要沒有添加螢光劑及柔軟劑、以及安全無虞的貼身衣物。

因緣際會找到了日本六重紗產地，日本愛知縣蒲郡市三河，在日本江戶時代稱「三白木棉」、明治時代稱「三河木棉」的六重紗，配合日本職人的傳統手工與台灣BeBe-Style的紡織專業與獨有花色設計，讓台日合作的「日本製三河木棉」六重紗布被應運而生。六重紗是以六種不同粗細的紗線，經過精密編排堆疊，不僅柔軟細緻，經多次洗滌愈顯柔軟蓬鬆感!

Eva親手建立的BeBe-Style六重紗品牌，由於當初是以母親疼惜寶貝的心去製作，因此如SGS等任何檢驗不僅完全ALL PASS，而且完全沒有灰色地帶，有害物質在報告上均是”未檢出”！此外每年以每款花色的完整上市產品（非樣布）送SGS檢驗，更以兩歲以下的CNS15290檢測標準做最嚴格的認定！

此次與三麗鷗聯名無非是希望藉著大牌的知名度提升台灣品牌的形象，但更重要的是希望消費者也能多注意台灣在地用心的好品牌，尤其是來自母愛而造就的暖暖織物！為了讓大家耳熟能詳的三麗鷗卡通圖案活靈活現地出現在六重紗上，BeBe-Style可說是傷透了腦筋。因為六重紗是用織的、而不是印刷，織品的展現度本來就很受限，所以如何讓圖樣符合三麗鷗精神且同時生動逼真、日本工藝製作者就要重新調色並突破配色限制，也因此醞釀了很長的製作期！

圖/BeBe-Style提供

三麗鷗聯名系列包括列六重紗布被(NT$1,480~NT$3,980)、枕頭套(NT$690)、圍兜巾(NT$590)、大童睡袍(NT$2,650)、與嬰幼兒防踢背心(NT$2,450~NT$1,950)，寶寶從第一條被子開始，就可以無縫接軌讓BeBe-Style╳三麗鷗聯名系列、以旗下各種產品完美自己的人生！

圖/BeBe-Style提供

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