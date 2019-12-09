民進黨主席卓榮泰（左）9日陪同黨籍立委參選人謝佩芬（右）掃街拜票。（張穎齊攝）

國民黨立委陳玉珍「夾手他人」事件，令民進黨主席卓榮泰8日笑到說「我重播30遍，一直笑到無法入睡！」卓9日陪同民進黨北市第六選區（大安區）立委參選人謝佩芬掃街參拜，卓僅說「祝她早日康復！」謝則酸，看到國民黨立委荒腔走板演出，選民都認為要選的是立法委員，不是演員。

陳玉珍今聲淚俱下表示，送醫是因為呼吸困難，無法決定進哪間病房，卓榮泰今態度緩和表示「祝她早日康復，手術都趕快好，其他我都沒有意見！」

謝佩芬表示，她9月初參選至今，信心愈來愈增加，都來自地方選民給她的照顧，走到哪就會有人說「100分女孩來了」，但現在可以看到國民黨立委荒唐、荒腔走板演出，第一線選民都有做最直接的回饋，表達要選的是立法委員，不是演員，且最近聽到愈來愈多，她會全力以赴，贏得勝選。

卓榮泰表示，謝佩芬自從被徵召後，在大安區都非常認真，笑容至今始終未變，她充滿信心，是因為來自她對地方的熱心，到各地都有很多人跟他提到「100分女孩，百分百認真」，她代表的是一股清新的力量、年輕的選擇，且她求學從事外交工作，學識經歷足以扮演稱職國會議員，目前民進黨在全國73選區普遍民調上揚，包括大安區，謝佩芬最後1個月加碼衝刺，一定全力以赴、爭取勝利。

(中時 )