賴清德到台南新營、下營拜廟拉票。（莊曜聰攝）

賴清德與現場支持者熱情互動。（莊曜聰攝）

民進黨副總統候選人賴清德今天下午到台南替第一選區立委參選人賴惠員站台，到新營、下營拜廟拉票，上午剛抽完總統大選號次的賴清德看來心情不錯，與在場民眾握手、擊掌致意，他呼籲支持者總統、立委、政黨票都投給民進黨，一起守護台灣。

賴清德說，他上午取消原有的輔選行程，代表蔡總統去抽籤抽到很吉祥的3號，因此拜託鄉親，第1張選票支持英德配贏得大選，第2張選票支持區域立委，第3張支持民進黨不分區立委，讓民進黨過半。

賴清德也提到未來蔡英文若能當選，將會照顧老人家跟小孩，他說台南市65歲以上人口比例16％，比全台14％還高，人如果艱苦要照顧，蔡總統推動的場照長照2.0都按照進度執行，之照顧老人的經費1年不到1百億，現在1年400億，蔡若當選，未來將加強居家式長照服務。住長照中心機構式的也要推動，未來經費將增加到600億。

關於少子化問題，賴清德說，2年來新生兒數字都在20萬以下，去年只有17萬多，未來將是國家很大的問題，年輕夫妻因經濟負擔大不敢生，政府有責任減輕他們的負擔，他當行政院長後檢討預算，一年挪出三四百億照顧孩子，現在出生到6歲自己帶，每個月都補助2500元，蔡英文總統還說不夠，當選後提高到每個月5000元。

賴清德強調，這些政見要到行政院變政策，再送到立院三讀通過變成法律才能做，必須要立委過半才能實現，過半不只守護主權不怕大陸併吞，另外也能落實蔡政府的政策。

(中時 )