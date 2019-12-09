美國就業報告亮眼、大陸製造業數據改善，加上中美貿易再現轉機，激勵全球股市多頭延續，資金持續流入整體股票型ETF，統計至12月6日的過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入147.1億美元，其中以美國股票型ETF淨流入75.8億美元最多。

全球股票型ETF獲資金淨流入30.8億美元居次，新興市場股票型ETF獲淨流入7.9億美元，新興市場中以大陸股票型ETF最吸金。富蘭克林證券投顧分析，美國11月亮麗的就業報告為市場注入強心針，但目前薪資通膨仍屬溫和，預期聯準會將維持現行利率一段時間，提供股債市各自表現。

未來影響盤勢焦點中美協商結果、15日原定加徵關稅計畫是否暫緩實施、新興國家央行政策動向。富蘭克林證券投顧認為，未來一周預期巴西、俄羅斯、土耳其及烏克蘭央行將降息，在景氣回溫與全球主要央行維持低利寬鬆的環境下，有望延續年底至明年初的旺季行情。

建議布局景氣正向連動的信用債或股票資產，但資產組合仍應保有高評等債、日圓、公用事業及黃金產業基金，防範潛在波動。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，目前美國企業獲利預期比幾個月前來得樂觀，未來企業獲利可望持續改善，鑒於跨國企業約有四成的獲利來自海外，企業有望受惠全球經濟增長反彈。隨著企業獲利成長，預期股票回購、股利及核心資本支出投資將增加，儘管美股持續創新高，但包含企業獲利與消費動能等前景看好、2020年美股仍有表現空間。

(工商 )