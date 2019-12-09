由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）台灣管理中心，與社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）聯合舉辦的「金融之星獎」評選，台新銀行財富管理致力將服務做到最好，受到客戶的支持，連續第四年獲頒「財富管理最佳價值獎」，由該行理財商品處副總經理莊明書代表出席領獎。

台新銀行表示，該行財富管理重視專業團隊服務，以客戶的需求出發，規劃量身訂做資產配置建議，並打造「開放產品平台最多元」、「自行研發產品最專業」、「獨特產品引進最領先」三大特色。在開放的產品平台上，提供各金融品牌的理財商品，結合專業的建議，為客戶量身配置最符合需求的財富管理規畫，可滿足客戶不同人生階段的需要。

台新銀行指出，在金融科技的浪潮下，該行積極透過數位科技，將實體與虛擬通路結合，讓客戶在使用金融服務時更加便捷。

台新銀行財富管理2019年獲得多項國內、外專業機構大獎肯定，包括PBI「全球傑出財富管理獎」、The Banker／PWM「亞洲最佳私人銀行客戶服務獎」、IDC「亞洲最佳智慧銀行獎」、The Digital Banker「最佳財富管理客戶體驗獎」等，凸顯財富管理團隊認真與專業，成為客戶的智慧好夥伴。

(工商 )